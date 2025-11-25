enerbahçe Beko, ev sahibi avantajını kullanarak güçlü bir kadro ile sahaya çıkmayı planlıyor. Virtus Bologna ise EuroLeague’in iddialı ekiplerinden biri olarak deplasmanda zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçı hangi kanalda?

EuroLeague 2025 sezonunun 13. haftası, Fenerbahçe Beko ile Virtus Bologna arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Basketbolseverler, Avrupa basketbolunun heyecan dolu karşılaşmalarını yakından takip ediyor ve özellikle bu maçın ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanaldan canlı izlenebileceğini merak ediyor. Fenerbahçe Beko-Virtus Bologna maçı, EuroLeague 13. haftasında heyecan dolu anlar yaşatacak ve sezonun geri kalanına önemli bir etki yapacak. Fenerbahçe Beko-Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko-Virtus Bologna maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Kritik mücadeleyi kaçırmak istemeyen taraftarlar için maçın tarih, saat ve yayın kanalı bilgileri haberimizde...

FENERBAHÇE BEKO - VIRTUS BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçı bugün oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO - VIRTUS BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

EUROLEAGUE FENERBAHÇE BEKO-VIRTUS BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague 2025 sezonunda oynadığı 12 maçta 7 galibiyet aldı. Son olarak 21 Kasım'da Partizan'a konuk olan sarı-lacivertliler, rakibini 99-87 mağlup etti. Maçta öne çıkan skor katkıları şöyleydi: Mikael Jantunen 19, Wade Baldwin 15, Tarık Biberovic 14, Bonzie Colson 12 ve Nicolo Melli 11 sayı ile oynadı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise Fenerbahçe Beko, oynadığı 9 maçta 8 galibiyet elde etti. 23 Kasım Pazar günü evinde Bursaspor Basketbol'u 92-84'lük skorla geçen takımda Wade Baldwin ve Onuralp Bitim 18'er, Tarık Biberovic 13, Melih Mahmutoğlu 11 ve Mikael Jantunen 10 sayı kaydetti. Kaptan Melih Mahmutoğlu, bu maçla birlikte Türkiye Basketbol Süper Ligi kariyerinde 5000 sayı barajını aşmayı başardı.

Takımda tedavisi süren Scottie Wilbekin, Virtus Bologna karşılaşmasında forma giyemeyecek.

VİRTUS BOLOGNA'DA SON DURUM

EuroLeague'de 12 maçta 6 galibiyet alan Virtus Bologna, puan cetvelinde 12. sırada yer alıyor. 21 Kasım'da Maccabi Rapyd Tel Aviv'i 99-89'luk skorla geçen İtalyan ekibinde öne çıkan skor katkıları şunlar oldu: Carsen Edwards 26, Matthew Morgan 17, Derrick Alston Jr 15 ve Mouhamet Diouf 14 sayı.

İtalya Lega Basket Serie A Ligi'nde ise Virtus Bologna, oynadığı 9 maçta 8 galibiyetle puan tablosunun zirvesinde bulunuyor. Son maçında Cantu'yu deplasmanda 89-77 mağlup eden takımda Carsen Edwards 18, Luca Vildoza 12 sayı ile öne çıktı.

Virtus Bologna Kadrosu:

Antrenör: Dusko Ivanovic

Dusko Ivanovic Guardlar: Luca Vildoza, Carsen Edwards, Alessandro Pajola, Matteo Accorsi, Brandon Taylor, Daniel Hackett, Matthew Morgan

Luca Vildoza, Carsen Edwards, Alessandro Pajola, Matteo Accorsi, Brandon Taylor, Daniel Hackett, Matthew Morgan Forvetler: Saliou Niang, Alen Smailagic, Derrick Alston Jr, Abramo Canka, Karim Jallow, Nicola Akele

Saliou Niang, Alen Smailagic, Derrick Alston Jr, Abramo Canka, Karim Jallow, Nicola Akele Pivotlar: Aliou Diarra, Mouhamet Diouf