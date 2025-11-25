Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçı CANLI izle: EuroLeague F. Bahçe Beko - V. Bologna maçı HD izleme linki

EuroLeague 2025 sezonunun 13. haftası, Fenerbahçe Beko ile Virtus Bologna arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Basketbolseverler, Avrupa basketbolunun heyecan dolu karşılaşmalarını yakından takip ediyor.

A Spor

Giriş Tarihi: 25.11.2025 14:24

Paylaş





ABONE OL

Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçını takip etmek için tıklayın!

F. Bahçe Beko - V. Bologna maçı canlı izleme bilgileri! EuroLeague 2025 sezonunun 13. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna'yı ağırlıyor. Fenerbahçe Beko maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar için HD yayın linki ve maç detayları haberimizde yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko Virtus Bologna maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna canlı yayınını kaçırmamak için haberimizi inceleyebilirsiniz. Peki, Fenerbahçe Beko Virtus Bologna maçı HD, donmadan izleme linki var mı? İşte detaylar!

FENERBAHÇE BEKO - VIRTUS BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, EuroLeague 13. hafta maçında Virtus Bologna'yı konuk ediyor. 25 Kasım Salı günü (bugün) Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO - VIRTUS BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele 20.45'te başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO - VIRTUS BOLOGNA MAÇI HAKEMİ KİM?

Mücadeleyi Ilija Belosevic (Sırbistan), Thomas Bissuel (Fransa) ve Saso Petek (Slovenya) hakem üçlüsü yönetecek.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

👉 FENERBAHÇE BEKO - VIRTUS BOLOGNA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLA 👈

ASpor CANLI YAYIN