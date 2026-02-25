Fenerbahçe Beko-Partizan maçı detayları: Saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague'de liderlik yarışının kızıştığı şu günlerde Fenerbahçe Beko, kritik bir virajdan geçiyor. Sarı-lacivertli ekip, 29. hafta karşılaşmasında Sırp devi Partizan'ı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırlayacak. Üst üste 7 maçtır galibiyetten ayrılmayan ve EuroLeague'in en formda takımı konumunda olan Fenerbahçe, bu galibiyet serisiyle zirvedeki yerini daha da sağlamlaştırmayı planlıyor. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki takım, sezonun ilk yarısında Belgrad'da aldığı 99-87'lik galibiyetin rövanşını İstanbul'da da almak istiyor. Play-off öncesi son derece önemli olan bu maç, aynı zamanda takımın moral ve motivasyonu açısından da büyük önem taşıyor. Fenerbahçe Beko-Partizan maçının oynanacağı tarih, saat ve yayın bilgileri haberimizde...