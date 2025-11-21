EuroLeague'in 12. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Sırp ekibi Partizan'ı farklı mağlup etti. Karşılaşmada ev sahibi ekibin tribünlerinin açtığı skandal pankart gündem oldu. İşte detaylar...

EuroLeague'in 12. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ı 99-87'lik skorla mağlup etti. Bu galibiyetle temsilcimiz EuroLeague'de üst üste 4. toplamda 7. galibiyetini elde etti. Partizan ise 8. mağlubiyetini aldı.

ÇEYREK SKORLARI

İLK ÇEYREK: PARTIZAN 11-24 FENERBAHÇE BEKO

2. ÇEYREK: PARTIZAN 39-56 FENERBAHÇE BEKO

3. ÇEYREK: PARTIZAN 68-75 FENERBAHÇE BEKO

PARTIZAN: Milton 13, Washington 11, Pokusevski 2, Brown 27, Bonga 8, Fernando 8, Jones 18, Calathes, Muurinen, Osetkowski, Bosnjakovic

FENERBAHÇE BEKO: Bacot Jr 3, Baldwin IV 15, Melli 11, Horton-Tucker 6, Boston Jr 4, Biberovic 14, Jantunen 19, Hall 9, Colson 12, Birch 6

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Karşılaşmada Partizan tribünlerinin açtığı skandal pankart gündem oldu. Sırp taraftarlar, 1389'daki I. Kosova Savaşı'nda Osmanlı Padişahı I. Murad'ı hançerleyerek şehit eden Milos Obilic'i tasvir eden bir pankart açtı. Tribünlerde dakikalarca Türk karşıtı tezahüratlar yapıldı. Tribünlerde açılan skandal pankart büyük tepki çekti.