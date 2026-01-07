EuroLeague'de zor günler geçiren Anadolu Efes, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Paris Basketbol ile karşı karşıya geliyor. Üst üste 3 mağlubiyet alan ve 17. sıraya kadar gerileyen lacivert-beyazlılar için bu maç adeta çıkış fırsatı niteliğinde. Kendisiyle aynı galibiyet sayısına sahip Fransız ekibini devirmek isteyen Efes, hem morali yükseltmek hem de alt sıralardan kurtulmak için sahaya çıkacak. Maçın yayın bilgileri ve başlama saati basketbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. İşte Anadolu Efes-Paris Basketbol maçının tüm detayları...

EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, sezonun 20. haftasında Fransa'nın yükselen ekiplerinden Paris Basketbol'u İstanbul'da konuk ediyor. Avrupa arenasında zorlu bir dönemden geçen ve son 3 maçından parkeden boynu bükük ayrılan lacivert-beyazlılar, taraftar desteğini arkasına alarak bu negatif seriyi kırmanın hesaplarını yapıyor. Lig tablosunda 6 galibiyetle 15. ve 17. sıraları paylaşan iki ekibin kritik randevusu, alt sıralardan kurtulma mücadelesinin ötesinde sezonun geri kalanı için de büyük bir psikolojik eşik olacak. Peki Anadolu Efes-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ANADOLU EFES-PARİS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes-Paris Basketbol maçı, 7 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

ANADOLU EFES-PARİS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Euroleague'nin 20. haftasında oynanacak Anadolu Efes-Paris Basketbol maçı Mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

895. RANDEVU

Anadolu Efes, Paris Basketbol karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 895. kez parkeye çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 894 karşılaşmada 500 galibiyet, 394 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde ise 647. maçına çıkacak. Anadolu Efes, organizasyonda oynadığı 646 müsabakanın 343'ünü kazanırken 303'ünde sahadan yenik ayrıldı.