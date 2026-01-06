Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Nesibe Aydın'ı konuk etti. Mücadeleyi 109-56 kazanan sarı lacivertliler yarı finale yükseldi.



Fenerbahçe yarı final müsabakasında ise 9 Ocak Cuma günü saat 17.30'da Denizli'nin ev sahipliğinde Çimsa ÇBK Mersin ile karşılaşacak.

MAÇTAN DETAYLAR:



Julie Allemand, Sevgi Uzun, Gabby Williams, Teaira McCowan ve Emma Meesseman ilk beşiyle maça başlayan Fenerbahçe Opet, Sevgi ve Gabby'nin üçlükleriyle 12-6 öne geçerek rakibine erken bir mola aldırdı. Mola dönüşü üstün oyununu sürdüren sarı lacivertliler, farkı çift hanelere çıkararak ilk çeyreği 27-17 önde bitirdi. İkinci çeyreği de baştan sonra önde götüren Fenerbahçe Opet, soyunma odasına 24 sayı farkla 51-27 galip girdi.



İkinci yarıya Emma ve Gabby'nin etkili oyunuyla başlayan Fenerbahçe skoru 56-33'e getirdi. İlerleyen bölümlerde de pota altını iyi kullanan Kanarya, karar çeyreğine 78-40 önde gitti. Dördüncü çeyrekte de Iliana Rupert ve Kayla ile skor üretmeye devam eden Fenerbahçe Opet, parkeden 109-56 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

SALON: Fenerbahçe Metro Enerji Spor

FENERBAHÇE OPET: Williams 19, Rupert 18, Meesseman 15, Sevgi 14, Alperi 12, McBride 10, Meltem 7, McCowan 4, Olcay 4, Allemand 3, Tuana 3.

NESİBE AYDIN: Rennia Davis 21, Kelsey Bone 13, Morgan Green 13, Yağmur Önal 7, Yvonne Turner 2, Derin Yaya, Tuğçe Gürel, Pelin Gülçelik, Büşra Akgün, Şeyma Yılık, Aysude Torcu.

1'İNCİ PERİYOT: 27-17

DEVRE: 51 – 27

3'ÜNCÜ PERİYOT: 78-40