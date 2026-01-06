EuroLeague’in 20. haftasında gözler, Fenerbahçe Beko ile Olympiakos arasındaki kritik mücadeleye çevrildi. Son haftalardaki yükselen performansıyla dikkat çeken Sarunas Jasikevicius’un ekibi, ligdeki üçüncülük koltuğunu sağlamlaştırıp galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Sahasında kazanarak 13. galibiyetine ulaşmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, taraftar desteğini de arkasına alacak. 11 galibiyetle yedinci sırada bulunan Olympiakos ise zorlu deplasmanda sürpriz bir sonucun peşinde. Fenerbahçe Beko-Olympiakos maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE BEKO-OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 20. haftasında oynanan Fenerbahçe Beko-Olympiakos maçı 6 Ocak Salı günü saat 20.45'te başladı.

FENERBAHÇE BEKO-OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Fenerbahçe Beko-Olympiakos maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

FENERBAHÇE BEKO MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI