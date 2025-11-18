Galatasaray MCT Technic, basketbol maçlarında yer alacak yeni takım maskotunu açıkladı. Sarı kırmızılılar yeni maskotun isminin "Leo" olduğunu duyurdu.

Sarı kırmızılılardan yapılan paylaşımda "Sportmenliğiyle örnek, tarzıyla olay, gülüşüyle efsane olmaya aday, sarı-kırmızı enerjinin, heyecanın ve tribün coşkusunun vücut bulmuş hâli burada! Parkenin ritmine, tribünlerin ateşine, Galatasaray'ın sonsuz sevgisine artık o da ortak oluyor… Karşınızda… Aslanlar'ın yeni yol arkadaşı… LEO!" ifadeleri kullanıldı.