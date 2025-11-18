Corendon Turizm Grubu'nun desteğiyle Antalya'da düzenlenen 3x3 basketbol turnuvasında U18 ve büyükler kategorilerinde şampiyonlar belli oldu. İşte detaylar...

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sporun birleştirici gücünden ilham alan Corendon Turizm Grubu, farklı branşlara yaptığı yatırımlarla toplumsal değer yaratan bir marka olarak öne çıkmayı sürdürüyor.

Corendon Turizm Grubu'nun katkılarıyla düzenlenen 3x3 basketbol turnuvası U18 ve büyükler olmak üzere iki kategoride gerçekleşti.

Turnuvanın U18 kategorisinde tüm maçlarını kazanan Yngsterz takımı birinciliğe ulaşırken, Foxes ikinci, Abbas73 Team ise üçüncü sırada yer aldı.

Büyükler kategorisinde Papi Club takımı tüm karşılaşmalarını kazanarak günün şampiyonu olurken, En Az Bir MR ikinci, EGESIT INSAAT ise üçüncü oldu.

Dereceye giren takımların ödülleri, aynı gün oynanan Anadolu Efes-FC Bayern Munich, Euroleague karşılaşmasının devre arasında düzenlenen törende dereceye giren takımlara takdim edildi.

Kazanan takımlar, EuroLeague maç biletleri, Corendon Airlines yurt dışı uçak biletleri, Anadolu Efes formaları ve özel hediye paketleri ile ödüllendirildi. Turnuvaya katılan tüm sporculara günün anısına özel tasarlanan formalar hediye edildi.

Etkinlikler, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Fraport TAV Antalya Havalimanı, Mercure Antalya Konyaalti Hotel, Gloria Hotels & Resorts, Rixos Downtown Antalya ve BEK Firin gibi kurumların katkılarıyla gerçekleştirildi.