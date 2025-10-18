Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Kocaeli Kadın Basketbol'u 86-70 yendi.
Kocaeli Kadın Basketbol 70-86 Fenerbahçe Opet MAÇ SONUCU
Yayın Tarihi: 18.10.2025 - 18:39
Kocaeli Kadın Basketbol: Martinez 15, Derin Yaya 5, Zabotkaite 11, Yağmur Bul 3, Şuğranur Hatice Sönmez 16, Jones 8, Reimer 12, Buket Ünal
Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 5, Olcay Çakır Turgut 7, Allen 18, Alperi Onar 15, Rupert 18, Tilbe Şenyürek 6, Allemand, Billings 17
1. Periyot: 27-21
Devre: 37-46
3. Periyot: 48-70
