Denizli ekibi, Slovenya Milli Takımı'nda da forma giyip Avrupa basketbolunun en tecrübeli uzunları arasında gösterilen Alen Omic ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. 2.16 boyunda, 32 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca Anadolu Efes (Türkiye), Unicaja Malaga (İspanya), Kızılyıldız (Sırbistan), Gran Canaria (İspanya), Olimpia Milano (İtalya), Hapoel Jerusalem (İsrail) ve son olarak Cedevita Olimpija (Slovenya) gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giydi. Omic, hem EuroLeague hem de EuroCup düzeyinde uzun yıllar boyunca istikrarlı performans sergileyerek kıtanın en deneyimli pivotları arasında yer aldı.