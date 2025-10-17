EuroLeague'de heyecan dolu bir akşam daha yaşanıyor! Türk temsilcimiz Anadolu Efes, güçlü Yunan ekibi Panathinaikos'u ağırlıyor. Anadolu Efes – Panathinaikos mücadelesi 17 Ekim Cuma günü saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda başladı. Bu dev karşılaşma öncesinde Anadolu Efes, ligde iyi bir form grafiği yakalarken, Panathinaikos ise deplasmanda sürpriz yapmak istiyor.
ANADOLU EFES-PANATHINAIKOS KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...
İLK PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 21-22 Panathinaikos AKTOR
ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Maçın canlı yayını S Sport kanalında. Karşılaşmayı mobil cihaz, tablet veya bilgisayardan izlemek isteyenler için ise S Sport Plus dijital platformu üzerinden yayın yapılıyor.