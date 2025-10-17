EuroLeague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor! Temsilcimiz Anadolu Efes, 5. hafta mücadelesinde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Panathinaikos’u konuk ediyor. Olympiakos deplasmanında elde ettiği galibiyetle moral bulan Efes, sahasında bir başka Yunan ekibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Anadolu Efes-Panathinaikos AKTOR karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

EuroLeague'de heyecan dolu bir akşam daha yaşanıyor! Türk temsilcimiz Anadolu Efes, güçlü Yunan ekibi Panathinaikos'u ağırlıyor. Anadolu Efes – Panathinaikos mücadelesi 17 Ekim Cuma günü saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda başladı. Bu dev karşılaşma öncesinde Anadolu Efes, ligde iyi bir form grafiği yakalarken, Panathinaikos ise deplasmanda sürpriz yapmak istiyor.

ANADOLU EFES-PANATHINAIKOS KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

İLK PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 21-22 Panathinaikos AKTOR

ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes – Panathinaikos mücadelesi 17 Ekim Cuma günü saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda başladı.

ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın canlı yayını S Sport kanalında. Karşılaşmayı mobil cihaz, tablet veya bilgisayardan izlemek isteyenler için ise S Sport Plus dijital platformu üzerinden yayın yapılıyor.