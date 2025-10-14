Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen organizasyonda grup aşaması tamamlandı. A Grubu'nda yer alan Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Bosna Hersek'e karşı oynadığı ilk maçı 101-40 kazandıktan sonra İspanya'ya 56-55, Almanya'ya uzatmada 88-82, Polonya'ya da 79-74 yenildi.
Gruptaki son müsabakasında Avusturya'yı 83-49 mağlup eden ay-yıldızlılar, 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 4. sırayı alarak çeyrek finale yükseldi.
Türkiye, 16 Ekim Perşembe günü oynanacak çeyrek final maçında, 5'te 5 yaparak B Grubu lideri olan Büyük Britanya ile karşılaşacak.