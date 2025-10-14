Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu üçüncü hafta maçında evinde Buducnost VOLI'yi 79-72 mağlup etti.

Mücadele, iki takımın karşılıklı sayılarıyla 11-11 eşitlikle başladı. İkinci bölümde etkili hücumlarıyla 14-0'lık (25-11) seri yakalayan Türk Telekom, rakibine fazla geçit vermedi ve ilk periyodu 26-15 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Skaylar Mays'in bulduğu sayılarla etkili başlayan Buducnost VOLI, üç dakikada farkı 6'ya (28-22) kadar indirdi. İkinci bölümde üstünlüğü eline alan başkent ekibi, farkı tekrardan çift hanelere (35-22) çıkardı. Çeyreğin kalanında konuk ekip maçın iki yönünü de iyi oynadı ve devreye 43-42 Türk Telekom üstünlüğüyle girildi.

Üçüncü periyodun ilk iki dakikasında iki takım da karşılıklı top kayıpları ve faullerin etkisiyle sayı üretemedi. Ardından Doğuş Özdemiroğlu ve Marko Simonovic'in bulduğu üçlüklerle Türk Telekom, farkı 7'ye (49-42) çıkardı. Hücum ribauntlarıyla boyalı alandan sayılar bulan Buducnost VOLI, karşılaşmanın ilk sayısının ardından ikinci kez önce geçti: 50-52. Kalan bölümde karşılıklı sayılar üretilirken Türk Telekom, çeyreği 59-58 üstün tamamladı.

Son çeyreğe 6 sayılık seriyle başlayan Buducnost VOLI, ilk 5 dakikayı 66-65 önde geçti. Çekişmeli geçen ikinci bölümün ardından bitime 3 dakika kala Türk Telekom, 71-70 üstünlüğü yakaladı. Öne geçtikten sonra rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Türk Telekom, son ana kadar çekişmeli geçen mücadeleyi 79-72 kazandı.

Bu sonuçla Türk Telekom, sezonun ilk galibiyetini elde etti.

Türk Telekom: Smith 6, Simonovic 15, Doğuş Özdemiroğlu 7, Yavuz Gültekin 3, Bankston 10, Usher 7, Alexander 10, Allman 16, Berkan Durmaz 4, Ata Kahraman 1

Buducnost VOLI: Sulaimon, Tanaskovic 10, Ferrell 10, Boutsiele 6, Bouteille 4, Thompson 4, Magee 10, Mays 21, Morgan 4, Jovanovic, Kovliar 3

1. Periyot: 26-15

Devre: 43-42

3. Periyot: 59-58

Beş faulle çıkan: 38.03 Sulaimon (Buducnost VOLI)