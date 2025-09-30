Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv maçı tıkla izle | Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EuroLeague'de sezonun açılış haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Karadağ’ın başkenti Podgorica’da oynanacak kritik mücadele öncesinde hazırlıklarını tamamlayan lacivert-beyazlılar, Başantrenör Igor Kokoskov yönetiminde sezona galibiyetle giriş yapmayı hedefliyor. Shane Larkin’in sağlık durumu merak edilirken, basketbolseverler de “Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv maçı canlı izleme seçenekleri”ni araştırıyor. Peki, Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES-MACCABI TEL AVIV MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

EueroLeague'in 1. haftasında oynanacak Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv maçı 30 Eylül Salı günü saat 20.45'te başlayacak.

ANADOLU EFES-MACCABI TEL AVIV MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Sportski Centar Moraca'da oynanacak Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SHANE LARKIN OYNAYACAK MI?

EuroLeague'in açılış haftasında İsrail ekibiyle kozlarını paylaşacak Anadolu Efes'te gözler Shane Larkin'in oynayıp oynamayacağına çevrildi.

Kulüpten yapılan açıklamada kaptanın sağlık durumu hakkında bilgilendirme yapılırken, Shane Larkin'in ayak bileğinde ağrı olduğu ve durumunun maç saatinde belli olacağı ifade edildi. Sol el serçe parmağındaki sakatlığı nedeniyle tedavisi süren PJ Dozier ise bugünkü maçın kadrosunda yer almayacak. Öte yandan diz sakatlığı bulunan Vincent Poirier'in çalışmalarına İstanbul'da devam ettiği belirtildi.