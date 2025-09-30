Karadeniz'in hırçın dalgaları arasında büyüyen genç Azil (Halit Özgür Sarı), annesi bildiği kadının ölümüyle sarsılır ve geçmişine dair şok edici bir gerçeğin peşine düşer: O, Türkiye'nin en kudretli ve korkulan ailelerinden Maçari'lerin kayıp varisidir. Ailesinden habersiz, denizin asi çocuğu olarak yetişen Azil, İstanbul'un tekinsiz dünyasına adım atar. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı haberimizde...

Karadeniz'de büyüyen Azil'in, kayıp varis olduğu güçlü Maçari ailesinin sırlarını çözerken yasak aşk ve aile içi güç savaşlarıyla mücadele ettiği sürükleyici bir dramı ele alan Gözleri Karadeniz'in yeni bölümü merakla bekleniyor. Başrollerde Halit Özgür Sarı (Azil), Özge Yağız (Güneş), Mehmet Özgür, Mustafa Açılan ve Yonca Şahinbaş'ın yer aldığı dizinin yeni bölüm izleme linkini ve yeni bölüm özetini derledik.

GÖZLERİ KARADENİZ 5. BÖLÜM ÖZETİ

Güneş ve Mehmet'in düğünü için tüm hazırlıklar tamamlanmış, imzaların atılmasına ramak kalmıştır. Son ana kadar umutla bekleyen Azil, Güneş'in "Evet"iyle beraber konağı dönmemek üzere terk eder. Mehmet'in arkasından iş çevirdiğinden şüphelenen Osman, geç de olsa oğluyla ilgili gerçekleri öğrenir ve Mehmet'i aileden azleder. Yaşadığı gerilimi daha fazla kaldıramayan bedeni sonunda pes eder ve hayatı tehlikeye girer. Osman'ın sağlık durumu karşısında şaşkına dönen aile üyeleri çaresizce beklerken, Güneş bildiklerini sakladığı için Azil'e karşı büyük bir hayal kırıklığı içerisindedir. Ancak Osman'ın ve Maçariler'in güvenliği söz konusuyken, ikili mantıklı adımlar atmak zorundalardır. Uzun bir yolculuğa çıkmak üzere olan Azil, Maçarileri bir daha görmemek üzere İstanbul'u terk etmeye hazırlanırken hiç ummadığı bir teklif alır.

Konseyde Mehmet ile ilgili konuşulanlar, Osman Maçari'yi şüpheye sürüklerken, Mehmet hainliğinin ortaya çıkmaması için plan yapmaya başlar. Güneş'in evlilik konusundaki tereddütünü bilen Nermin, onu her yönden sıkıştırmaya devam eder. Düğün hazırlıkları sürerken, Asiye'nin manevi desteğini de alan Güneş'in artık son şansı Azil'in elini uzatması, onu bu girdaptan çekip çıkarmasıdır.