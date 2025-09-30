Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen basın toplantısının açılış konuşmasını yapan genel menajer Derya Yannier, "Yeni sezon hepimize hayırlı olsun. Geçtiğimiz sezonu 3 kupayla kapattık. Bu seneyi de Cumhurbaşkanlığı Kupası'yla açtık. Böylece 4 kupalı bir sezonu geride bıraktık. Tüm ekibi kutluyorum. Yeni sezona aynı açlıkla başlama zamanı. Yarın da Avrupa Ligi sezonu başlıyor. Hepimiz heyecanlıyız. Taraftarın da heyecanlı olduğunu biliyorum." diye konuştu.

SARI-LACİVERTLİLERİN TRANSFER DÖNEMİYLE İLGİLİ PLANLAMALARINDAN BAHSEDEN YANNİER, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Her zaman erken bir şekilde ilerleyen sezonların planlamasını yapmaya çalışıyoruz. Bu, bütün sezon süregelen bir şey ama ocak ayından sonra hızlanıyor. Bu sezon elimizi kolumuzu bağlayan sözleşmesel bazı durumlar vardı. Davis'in NBA'ye gidişi bizim için sürpriz oldu. Takımda kalmasını istiyorduk ama kendisine fırsat geldi. Kararının bu şekilde olacağını ilettikten sonra bu bağlamda tekrar planlama yapmanız gerekiyor. Aramızdan ayrılan oyunculardan daha çok rolü olduğu için Marko Guduric ve Nigel Hayes-Davis özelinde konuşabiliriz. İkisi de Avrupa Ligi'nde yıldız oyuncu statüsündeydi ama kontratları bunun karşılığı değildi. Aslında burada büyüdüler ve o statüye ulaştılar. Dolasıyla onlar ayrıldıktan sonra bizim bütçemizde ayrı bir durum boşluğa çıkmadı. Kendi muadili oyuncular başka takımlarda daha yüksek ücretler kazanıyorlardı. Hem bütçesel anlamda bize uyabilecek hem bizim beğenebileceğimiz oyuncular üzerinde çalışma yaptık. Bu denklem birleştiği zaman piyasa sizi bir yere sürüklüyor. Biraz da yeteneğe gitmek istedik. Biraz daha kısa oyuncular ekseninde planlar yapmaya çalıştık. Potansiyeline inandığımız ve bütçemize de uyan oyunculara gittik. Bu durum bizi biraz daha NBA pazarına yöneltti. Avrupa pazarı gitgide daralıyor. NBA'deki kısıtlama yüzünden daha çok oyuncu Avrupa'ya yönelmeye başlıyor."

Yaşadığı ağır sakatlık sonrası Scottie Wilbekin'in durumunun iyiye gittiğini ifade eden Yannier, "Rehabilitasyon süreci tamamlandı. Şu an bir riski yok. Yüzde 100'e gelmesi için uğraşıyoruz. Tam anlamıyla yüzde 100'e geldiğinde tekrar takım aktivitesine verilecek. 1-2 hafta içinde takımla başlayacaktır diye düşünüyorum." dedi.

Yeni bir dört numara takviyesi düşünülüp düşünülmediğiyle ilgili soruya Yannier, "Fenerbahçe gibi bir kulüpte sürekli piyasada olmanız gerekiyor. İçimize yüzde 100 sinmeyen oyuncuyla anlaşmadık. Şu anki kadromuzdan memnunuz. Oyuncuların potansiyelinden ve adaptasyonundan oldukça memnunuz. Sezon uzun, mutlaka iniş çıkış olacaktır. Fiziksel durumlar da karşımıza çıkabilir. İçimize sinen bir oyuncu olursa mutlaka değerlendiririz ama şu an için acil bir arayışımız yok." cevabını verdi.

Avrupa Ligi yönetiminin, İsrail takımlarının spor organizasyonlarından men edilmesiyle ilgili bir gündemi olmadığını söyleyen sarı-lacivertli idareci, "Maalesef bu konu en çok bizim canımızı yakıyor. Kaç senedir iç saha maçlarımızı yurt dışında oynuyoruz. Bu durum hem seyircilerimizi mağdur ediyor hem finansal ve sportif anlamda bizi dezavantajlı duruma sokuyor. Siyaseti ve sporu ayırmamız lazım. Biz her zaman birleştirici bir unsur olmaya çalışıyoruz spor olarak. Şu an Avrupa Ligi gündeminde böyle bir şey yok. Bu tarz şeyler total bir yaklaşımla oluyor. Futbolda böyle bir yaklaşım olursa basketbolun da böyle bir tavır alması söz konusu olabilir. Kasım ayındaki iç saha maçını nerede nasıl oynarız onu planlamaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

JASIKEVICIUS: "BÜTÜN HER ŞEY GEÇEN SEZONDA KALDI"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, rakiplerin kendilerine karşı ekstra motivasyonla çıktığını ve buna karşılık vermek zorunda olduklarını belirterek, "Her şey çok yeni. Takıma yeni katılanlar var. Yeni alışkanlıklarımız var. Şampiyon olunca oyunculardan gidenler oluyor. İlk resmi maçımızı oynadık ve şunu gördük ki herkes bize karşı ekstra bir motivasyonla oynuyor. Rakiplerimize aynı enerjide karşılık veremedik. Bu, bütün sezon böyle olacak. Biz de aynı enerjide olmazsak sorunlar yaşayabiliriz. Bütün her şey geçen sezonda kaldı. Biz de artık önümüze bakacağız. Yazın her şey istediğimiz gibi olmuyor. Kazanınca kadronuzdan giden oyuncular oluyor. Oyuncuların nereden geldiği çok önemli değil. İyi ve karakterli oyuncular olmaları önemli." ifadelerini kullandı.

Yeni sezona sıfırdan başlayacaklarını kaydeden Litvanyalı başantrenör, "Zirvede değiliz. Yeni sezona sıfırdan başlıyoruz. Herkesle yeni bir çalışma içindeyiz. Ligde sonuncu sıradayız. Abartmak istemiyorum ama sıfırdan başlıyoruz. Bu zihniyeti aşılamaya çalışıyorum." dedi.

ABD'den gelen oyuncuların hazır olup olmadıklarıyla ilgili bir soruya Jasikevicius, "Bunu anlamaya çalışıyoruz. Adaptasyon süreçleri var. Çok uzun hazırlık süreci olamadı. Birçok takım aynı durumda. Maç sayısına göre her şeye öncelik verilmesi gerekiyor. Dinlenme ve iyileşme bizim için öncelik oluyor." diye cevap verdi.

MELİH MAHMUTOĞLU: "YENİ HEDEFLERE VE KUPALARA ULAŞACAK GÜCÜMÜZ VAR"

Sarı-lacivertli takımın kaptanı Melih Mahmutoğlu, 4 kupalı tarihi bir sezonu geride bıraktıklarının altını çizerek, şunları söyledi:

"Yeni sezon hayırlı, mutlu olsun. Sağlıklı bir sezon diliyorum. Geçen sezon 4 kupayı da kazanarak tarih yazdık. Yeni sezona tekrar aynı hedeflerle yola çıktık. Yeni oyuncularımız var ama hepsi de çok istekli. Sezona iyi başlamak istiyoruz. Belki lige istediğimiz gibi başlayamadık ama yarın Avrupa Ligi'ne Paris maçıyla burada başlıyoruz. Avrupa Ligi'ne iyi başlangıç yapıp istediğimiz yerde bitirmek istiyoruz. Aynı başarıları tekrarlama motivasyonumuz olacak. Büyük bir camiayı temsil ediyoruz. 30 milyon taraftarımız bizi destekliyor. Geçen sezon harikaydı ama o geride kaldı. Yeni hedeflere ve kupalara ulaşacak gücümüz var. Her maça motive olmamız gerekiyor. Hedefimde Fenerbahçe'de kazanabildiğim kadar çok kupa kazanmak var. 18 oldu, umarım bu sene 22-23 kupa olur. 13 senede Fenerbahçe'de elimden geleni yaptım, ne yapmam gerekiyorsa da yapmaya devam edeceğim."