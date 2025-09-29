Fenerbahçe Beko, Arturs Zagars'ın kasık bölgesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Sarı lacivertlilerden yapılan duyuruda "Arturs Zagars, 27 Eylül Cumartesi günü oynanan Tofaş karşılaşmasında kasık bölgesinde sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Medicana Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından ikinci evre kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Arturs Zagars'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.