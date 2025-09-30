Başrollerini Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar ve Seçkin Özdemir'in paylaştığı Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı, diziseverler tarafından merak ediliyor. 53. bölümü heyecanla bekleyen dizi hayranları için Mehmed: Fetihler Sultanı 53. bölüm fragmanı ve yeni bölüm detaylarını haberimizde derledik.

TRT1'in yeni soluklu dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı son bölümü ile diziseverlerin beğenisini kazandı. Tarihseverlerin özellikle dikkatini çeken dizi, Fatih Sultan Mehmed'i ve Osmanlı'nın o dönemlerini anlatıyor. Dizinin 53. bölüm fragmanını izlemek isteyenler için detayları derledik. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 53. bölüm fragmanı izleme linki...

MEHMED: FETİHLER SULTANI GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Beyazıd'ın saraydaki etkisi yeni krizler doğuruyor

Sultan Mehmed, oğlunun neden olduğu sorunlarla uğraşırken hem içeride hem de dışarıda dengeler altüst olur. Beyazıd'ın lalası İshak Paşa'yı görevden alması sarayda yeni bir düzeni başlatırken, şehzade babasının sert sözleriyle derin bir hayal kırıklığı yaşar. Haremde Bahar Hatun ve Gülşah Hatun arasındaki çekişmenin giderek artması, saraydaki huzursuzluğu daha da körükler.

Kutsal emanetler uğruna amansız mücadele

Pontus ve Karaman Osmanlı'ya karşı ittifak arayışına girerken, Vlad ve Karatuğlar kutsal emanetlerin peşinde tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Ancak bu yolculuk, sadece dış düşmanlarla değil, kendi içlerindeki hesaplaşmalarla da örülüdür. Komnenos ve Vatikan temsilcilerinin kanlı planları, emanetlerin etrafında daha büyük bir savaşın kapısını aralar.

Sarayda intikam ve savaş çanları çalıyor

Beyazıd'ın pusuya düşürülüp ağır yaralanması Osmanlı tahtında bardağı taşıran son damla olur. Julia'nın hatırasıyla intikam duygusuna kapılan şehzade ölümle yüzleşirken, bu haber saraya bomba gibi düşer. Sultan Mehmed, sabrının tükendiğini duyurarak yeniçerileri cülus meydanında toplar ve hainlere karşı gazabını ilan eder. Artık Osmanlı sarayında savaş ve intikamın gölgesi hakimdir.