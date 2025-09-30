Fenerbahçe'de 11 yıl sonra bir ilk! Yeni transfer rekor kırdı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe evinde Hesap.com Antalyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek ligde rahat bir nefes aldı. Sarı-lacivertlilerin galibiyetinde başrol oynayan Dorgeles Nene gösterdiği performansla da Fenerbahçe adına bir rekorun sahibi oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)