Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe evinde Hesap.com Antalyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek ligde rahat bir nefes aldı. Sarı-lacivertlilerin galibiyetinde başrol oynayan Dorgeles Nene gösterdiği performansla da Fenerbahçe adına bir rekorun sahibi oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe evinde Hesap.com Antalyaspor'u konuk etti. Uzun süre dengede giden karşılaşmada sarı-lacivertliler 65. dakikada Anderson Talisca'nın penaltıdan ve 90+2. dakikada Sebastian Szymanski'nin golleri ile 2-0 galip geldi.
Resmi maçlarda 3 maç aradan sonra galip gelmeyi başaran Kanarya, kötü gidişatı durdu. Fenerbahçe ayrıca bu galibiyetle birlikte şampiyonluk yarışında lider Galatasaray ile arasındaki farkı 6 puanda tutmayı başardı.
Sarı-lacivertlilerin iç sahada aldığı galibiyette genç yıldızı Dorgeles Nene'nin performansı ön plana çıkarken, istatistiksel anlamda da Malili futbolcu rekor kırdı.
Hesap.com Antalyaspor karşısında 89 dakikada sahada kalan 22 yaşındaki futbolcu 65. dakikada takımına kazandırdığı penaltı ile maçın kilidini açan isim oldu. Fotomaç'ın haberine göre Nene, sarı-lacivertli forma ile 2014- 15'ten bu yana bir Süper Lig maçında +5 şut pası veren (5), 5+ pas arası yapan (6) ve 5+ sahipsiz top kazanan (5) ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.
Yaz transfer döneminde 18 milyon Euro'luk bedelle Salzburg'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Dorgeles Nene bu sezon sarı-lacivertli forma ile 4 maça çıkarken, ilk 11 çıktığı ilk maç olan Gençlerbirliği karşılaşmasında da bir gol atmış ancak top rakip futbolcunun kendi kalesine attığı gol olarak sayılmıştı.
Böylelikle Malili hücumcu, kazandırdığı penaltı ve rakibin kendi kalesine attı gol olarak yazılarak istatistiksel olarak değer kazanmasa da Trendyol Süper Lig'de ilk 11'de çıktığı 2 maçta da skora da direkt etki etmiş oldu.