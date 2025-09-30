Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleri ile izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanan dizi tarihseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Her hafta Salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı, 30 Eylül salı günü de ekranları şenlendirecek. Dizinin yeni ve son bölümü olan 52.bölüm izleme linki haberimizde...

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleri ile izleyici ekran başına kilitliyor. Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanan dizi tarihseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Başrollerini Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan ve Tuba Ünsal'ın paylaştığı dizi, yeni sezonuyla 30 Eylül Salı günü yayımlanacak. Mehmed: Fetihler Sultanı 52. bölüm izleme linki haberimizde...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 52. BÖLÜM ÖZETİ

Beyazıd'ın saraydaki etkisi yeni krizler doğuruyor

Sultan Mehmed, oğlunun neden olduğu sorunlarla uğraşırken hem içeride hem de dışarıda dengeler altüst olur. Beyazıd'ın lalası İshak Paşa'yı görevden alması sarayda yeni bir düzeni başlatırken, şehzade babasının sert sözleriyle derin bir hayal kırıklığı yaşar. Haremde Bahar Hatun ve Gülşah Hatun arasındaki çekişmenin giderek artması, saraydaki huzursuzluğu daha da körükler.

Kutsal emanetler uğruna amansız mücadele

Pontus ve Karaman Osmanlı'ya karşı ittifak arayışına girerken, Vlad ve Karatuğlar kutsal emanetlerin peşinde tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Ancak bu yolculuk, sadece dış düşmanlarla değil, kendi içlerindeki hesaplaşmalarla da örülüdür. Komnenos ve Vatikan temsilcilerinin kanlı planları, emanetlerin etrafında daha büyük bir savaşın kapısını aralar.

Sarayda intikam ve savaş çanları çalıyor

Beyazıd'ın pusuya düşürülüp ağır yaralanması Osmanlı tahtında bardağı taşıran son damla olur. Julia'nın hatırasıyla intikam duygusuna kapılan şehzade ölümle yüzleşirken, bu haber saraya bomba gibi düşer. Sultan Mehmed, sabrının tükendiğini duyurarak yeniçerileri cülus meydanında toplar ve hainlere karşı gazabını ilan eder. Artık Osmanlı sarayında savaş ve intikamın gölgesi hakimdir.

MEHMED: FETİHLER SULTANI OYUNCULARI

Serkan Çayoğlu

Selim Bayraktar

Fikret Kuşkan

Tuba Ünsal

Seçkin Özdemir

Teoman Kumbaracıbaşı