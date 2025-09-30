Video Galatasaray Videoları Galatasaray taraftarı Liverpool'lu futbolcuları uyutmadı!

Galatasaray taraftarı Liverpool'lu futbolcuları uyutmadı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Liverpool ile karşılaşacak olan Galatasaray'da taraftarlar, pazartesi akşamı geç saatlerde İngiliz ekibinin konakladığı otelin önünde hava fişek patlattı. İşte o görüntüler...

30 Eylül 2025 | 10:24
