Galatasaray taraftarı Liverpool'lu futbolcuları uyutmadı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Liverpool ile karşılaşacak olan Galatasaray'da taraftarlar, pazartesi akşamı geç saatlerde İngiliz ekibinin konakladığı otelin önünde hava fişek patlattı. İşte o görüntüler...
