Star TV ekranlarının yeni dizisi Kral Kaybederse, Salı akşamlarına renk katmaya devam ediyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan ve gerçek bir hikayeye dayanan dizinin başrollerini Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz paylaşıyor. İşte Kral Kaybederse 21. yeni bölüm fragman bilgileri...

Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse izleyicinin ilgisini çekti. Yapımını OGM PICTURES'ın üstlendiği, Onur Güvenatam'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay oturuyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin senaryosunu ise Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk kaleme alıyor. Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı, Kral Kaybederse 21. bölüm fragmanı izle full detayları haberimizde...

KRAL KAYBEDERSE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemal Hakver, Fadi'yi köşeye sıkıştırarak Kenan Baran'la olan bağını sorgular. Fadi, her ne kadar bütün gerçeği anlatmasa da Cemal'in tehlikeli imaları onu büyük bir kararın eşiğine getirir.

Kenan ise iş ortaklarının birer birer düşmesini izlemeye tahammül edemez ve Cemal'e karşı duyduğu öfkeyi bastırmakta zorlanır. Handan, onu sakinleştirmeye çalışsa da Kenan, artık geri dönüşü olmayan bir yola girdiğinin farkındadır.

Öte yandan, annesinin ölümüyle ilgili büyük sırrı içinde saklayan Sevda; Cemal'in baskıları ve evde koyduğu yeni kurallarla giderek daha da hırçınlaşır.

Gerilimin zirveye ulaştığı bu süreçte, Kenan ile Cemal arasındaki savaş yalnızca ikisinin değil; çevrelerindeki herkesin kaderini belirleyecek bir hesaplaşmaya dönüşür. Dost ile düşman arasındaki çizgi ise giderek belirsizleşir.

KRAL KAYBEDERSE KONUSU NEDİR?

Nikah masasında yaşanan kriz, birçok sorunu beraberinde getirir. Özlem'in varlığı, Kenan ve Handan'ın mutluluğuna bir kez daha engel olur. Yürek burkan sitemleriyle dikkat çeken Özlem, adeta acınası bir haldedir. Ancak son gördüklerinin ardından, sevdiklerinin de desteğiyle hayata tutunmak için bir hamle daha yapar.

Handan ise yaşananların ardından duyduğu rahatsızlığı Kenan ile paylaşır. Artık aynı şeyleri tekrar yaşamak istemeyen Handan'dan beklenmedik hamleler gelir. Kenan'ı ise gizemli bir kişiyle kurduğu bağlantının ardından, geçmişe dayanan büyük bir yüzleşme beklemektedir.

Öte yandan Güllü, Kaşif'i de ilgilendiren bir konu sebebiyle büyük bir heyecana kapılır.

KRAL KAYBEDERSE OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kral Kaybederse dizisinin kadrosunda Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ayşen Gürler, Ali Rıza Kubilay, Ferhat Yılmaz, İsmail Demirci ve Müjde Uzman gibi isimler yer alıyor.