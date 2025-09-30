"ZORLU DEPLASMANLARDAN BİRİ" Lusby, İngiliz ekibinin bu maçı nasıl gördüğüne dair şu ifadeleri kullandı: "Liverpool'un çok yoğun bir fikstürü var, her maçı kazanması bekleniyor. Bu nedenle Galatasaray karşılaşması en büyük odak noktası değil, fakat kesinlikle ilgi çekici. Açıkçası, Şampiyonlar Ligi'ndeki en zorlu deplasmanlar arasında üst sıralarda yer alıyor. Liverpool'u RAMS Park'ta çok ciddi bir sınav bekliyor."