Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında İngiltere devi Liverpool'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, zorlu mücadeleden galibiyet çıkararak Devler Ligi'ndeki ilk puanlarını almak istiyor. Liverpool'u yakından takip eden İngiliz gazeteci Jack Lusby, karşılaşma öncesinde Sabah'a açıklamalarda bulundu.
"ZORLU DEPLASMANLARDAN BİRİ"
Lusby, İngiliz ekibinin bu maçı nasıl gördüğüne dair şu ifadeleri kullandı: "Liverpool'un çok yoğun bir fikstürü var, her maçı kazanması bekleniyor. Bu nedenle Galatasaray karşılaşması en büyük odak noktası değil, fakat kesinlikle ilgi çekici. Açıkçası, Şampiyonlar Ligi'ndeki en zorlu deplasmanlar arasında üst sıralarda yer alıyor. Liverpool'u RAMS Park'ta çok ciddi bir sınav bekliyor."
"RAMS PARK FARKLI BİR MEYDAN OKUMA"
Atmosferin etkisine değinen Lusby, "Liverpool'un kadrosunda dünyanın en deneyimli oyuncuları var. Normalde atmosferden kolay kolay etkilenmezler. Ancak RAMS Park farklı bir meydan okuma. Özellikle daha az tecrübeli futbolcularda gerginlik yaratabilir" dedi.
"GALATASARAY'IN HÜCUMU BÜYÜK TEHDİT"
Galatasaray'ın hücum gücünü değerlendiren Lusby, "Osimhen, Icardi, Sané ve Gündoğan çok üst düzey isimler. Premier Lig ve Süper Lig arasında kalite farkı olsa da bu oyuncular ciddi bir tecrübe barındırıyor. Bana göre en büyük tehdit Osimhen olurdu, fakat şu anda tam anlamıyla formda değil" diye konuştu.
"LIVERPOOL KOLAYCA ALT EDİLEBİLİR"
Liverpool'un güçlü ve zayıf yanlarını da anlatan İngiliz gazeteci şunları söyledi: "Şu ana kadar en büyük güçleri orta saha oldu; özellikle Gravenberch ve Szoboszlai'nin katkısı büyük. Ancak istikrarsızlık en büyük sorunları. Doğru oyunu sahaya yansıtamazlarsa, Liverpool kolayca alt edilebilir."
"OSIMHEN LIVERPOOL'DA OYNAYABİLİR"
Galatasaray kadrosundan Liverpool'da rahatlıkla forma giyebilecek ismi de açıklayan Lusby, "Kesinlikle Osimhen. Yazın Liverpool'a transferi gündeme gelmişti. Tavırları ve maliyetiyle ilgili bazı endişeler vardı ama alternatifler alınmamış olsaydı, kesinlikle güçlü bir aday olurdu" ifadelerini kullandı.
"LIVERPOOL 4-2-3-1 SAHAYA ÇIKACAK"
Lusby, Teknik Direktör Arne Slot'un sahaya süreceği muhtemel 11'i de paylaştı: Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.