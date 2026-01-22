Nice-Go Ahead Eagles maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Nice ile Go Ahead Eagles, kader niteliği taşıyan bir karşılaşmada sahne alacak. Henüz puanla tanışamayan ve tablonun en alt sırasında bulunan Nice, taraftarı önünde çıkış yakalayarak kötü seriye son vermek istiyor. Deplasmanda mücadele edecek Go Ahead Eagles ise kazanarak puanını 9’a çıkarmayı ve turnuvadaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Nice-Go Ahead Eagles maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?