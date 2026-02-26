Fenerbahçe İngiltere'de kazanmasına rağmen Avrupa Ligi'ne veda etti!

Fenerbahçe, Nottingham Forest karşısında rövanşı 2-1 kazandı fakat ilk maçtaki 3-0’lık yenilgi nedeniyle UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi.

The City Ground'da oynanan mücadelede Fenerbahçe, Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti.

Maçın golleri Fenerbahçe'de 22. ve 49. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu'ndan gelirken, Nottingham Forest'ın tek golünü 68. dakikada Hudson-Odoi kaydetti.

İlk maçta 3-0 kaybeden Fenerbahçe, bu maçı kazanmasına rağmen son 16 turuna yükselmeyi başaramadı ve turnuvadan elendi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

12. dakikada sol taraftan çizgiye kadar inen Anderson'un ceza alanına çıkardığı topu, sarı-lacivertli futbolcular uzaklaştırdı.

22. dakikada Cherif'in sağ taraftan ceza alanına ortasında Williams'ın uzaklaştıramadığı topu kontrol eden Kerem Aktürkoğlu, kaleci Ortega'nın yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

24. dakikada Hutchinson'ın pasıyla sol taraftan ceza alanında hareketlenen Anderson'un dar açıdan sert şutunda top, az farkla direğin yanından auta gitti.

45+1. dakikada Kante'nin savunmanın arkasına çıkardığı pası Kerem Aktürkoğlu topukla Cherif'in önüne bıraktı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Ortega, meşin yuvarlağı çelerek golü önledi.

Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

46. dakikada Oğuz'un pasında ceza alanında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, Morato'nun müdahalesiyle yerde kalınca İtalyan hakem Maurizio Mariani, penaltı noktasını gösterdi.

48. dakikada atışı kullanan Kerem Aktürkoğlu, kalecinin solundan topu ağlarla buluşturarak takımını 2-0 öne geçirdi.

50. dakikada sarı-lacivertli oyuncuların hatasından yararlanan Cunha'nın karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Tarık, topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza alanı önünden Dominguez'in sert şutunda top yandan auta gitti.

68. dakikada sağ taraftan Ola Aina'nın ortaladığı topu ceza alanının sol tarafında kontrol eden Hudson-Odoi, meşin yuvarlağı yerden bir vuruşla uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-2.

79. dakikada topla ceza alanına giren Jesus'un karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda, kaleci Tarık, eliyle meşin yuvarlağı uzaklaştardı.

89. dakikada ani gelişen Nottingham Forest atağında, Hudson-Odoi'nin karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda iyi yer tutan kaleci Tarık, topu çelerek gole izin vermedi.

Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-1 kazandı.