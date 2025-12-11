Fenerbahçe Norveç'te farklı kazandı! İşte güncel UEFA ülke puanımız
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Norveç ekibi Brann'ı 4-0'lık skorla mağlup etti. Temsilcimizin zaferinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 12.12.2025 - 01:26
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Norveç ekibi Brann'ı 4-0 mağlup etti ve puanını 11'e çıkardı.
Sarı-lacivertlilerin kazandığı haftada Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray Monaco'ya mağlup olurken, Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor da AEK'e kaybetti.
İşte UEFA'nın güncel puan durumu...