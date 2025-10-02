Panathinaikos-Go Ahead Eagles maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında Yunan temsilcisi Panathinaikos, sahasında Hollanda ekibi Go Ahead Eagles'i konuk edecek. Turnuvada yoluna devam etmeyi amaçlayan iki takım da ilk karşılaşmalarını kazanmayı hedefliyor. Ev sahibi Panathinaikos, taraftarının desteğini arkasına alarak iç sahadaki avantajını lehine çevirmek isterken, Go Ahead Eagles ise zorlu deplasmandan iyi bir sonuçla ayrılmayı amaçlıyor. Peki, Panathinaikos-Go Ahead Eagles maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...