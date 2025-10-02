Feyenoord-Aston Villa maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

Feyenoord-Aston Villa maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında Hollanda temsilcisi Feyenoord, sahasında İngiliz ekibi Aston Villa'yı konuk edecek. Turnuvada yoluna devam etmeyi amaçlayan iki takım da ilk karşılaşmalarını kazanmayı hedefliyor. Ev sahibi Feyenoord, taraftarının desteğini arkasına alarak iç sahadaki avantajını lehine çevirmek isterken, Aston Villa ise zorlu deplasmandan iyi bir sonuçla ayrılmayı amaçlıyor. Peki, Feyenoord-Aston Villa maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...