Tottenham ile Manchester United, UEFA Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya geliyor. Bu karşılaşmaya dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi finalinde iki İngiliz devi, Tottenham ve Manchester United kozlarını paylaşıyor. Bu karşılaşmaya dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi finalinde oynanan Tottenham-Manchester United maçı saat 22.00'de başladı.

TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bilbao'nun San Mames Stadyumu'nda oynanan Tottenhman-Manchester United UEFA Avrupa Ligi final maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED MAÇI İLK 11'LERİ

TOTTENHAM: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Udogie, Sarr, Bentancur, Bissouma, Johnson, Solanke, Son

MANCHESTER UNITED: Onana, Maguire, Yoro, Shaw, Mazraoui, Dorgu, Casemiro, Fernandes, Amad, Mount, Hojlund.

ALTAY BAYINDIR 11. TÜRK OLACAK

Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, Kırmızı Şeytanlar'ın Tottenham ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi finalinde görev alması halinde UEFA organizasyonlarının final etabında yabancı bir takım kadrosunda forma giyen 11. Türk olacak