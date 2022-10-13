AEK LARNACA - FENERBAHÇE ŞİFRESİZ İZLE | AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - UEFA Avrupa Ligi

AEK LARNACA - FENERBAHÇE ŞİFRESİZ İZLE | AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Güney Kıbrıs'yan AEK Larnaca'nın konuğu olacak. Philip Farrugia'nın yöneteceği karşılaşma öncesinde maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 13.10.2022- 13:40 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022- 13:40