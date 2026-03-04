Haberler Trabzonspor Haberleri Spor yazarlarından RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı yorumu: Nokta atışı hamleler yaptı!

Spor yazarlarından RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı yorumu: Nokta atışı hamleler yaptı! Son dakika Trabzonspor haberleri: Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son hafta maçında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor karşılaştı. Bordo-mavililer mücadeleden 4-2'lik zaferle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç gazetesi yazarları, RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi) Trabzonspor Haberleri







REHA KAPSAL-TAM GAZ İki formda takım Trabzonspor ile Başakşehir'in kupa karşılaşmasında iki tarafın da tek hedefi kazanarak çeyrek finale kalmaktı. Yani telafisi olmayan bir 90 dakikaya çıktılar. Maça iyi başlayan Trabzonspor oyunu istediği gibi kontrol ettiği gibi bulduğu erken gol sonrası net pozisyonlar da yakaladı. Bunları değerlendirebilse zaten daha ilk 45 dakikada fişi çekmiş olacaktı.

Topu ayağındayken alan yaratan ve alanı doğru kullanan, saha parseli çok doğru olan bordo-mavililer top Başakşehir'de iken yeri geldiğinde 6/3/1 ve 5/3/2 formasyonuyla karşılayarak çok iyi yerleştiler. Disiplinli savunma anlayışı ile hiç gol şansı vermediler. İkinci yarıda farklı bir tablo vardı. Trabzonspor, defans bloğunun yaptığı çok basit hatadan golü yedi. Bunun devamında Pina'nın yerleşim hatasından ikinci golü de kalelerinde gördüler.