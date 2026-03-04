UEFA Disiplin Kurulu, Galatasaray'ın Liverpool ile deplasmanda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında sarı-kırmızılılara seyircisiz oynama cezası verdi ve cezanın gerekçelerini açıkladı.
UEFA, yaptığı açıklamada Juventus maçında taraftarların tribün olayları, meşale yakma ve sahaya yabancı madde atmaları nedeniyle cezanın verildiğini duyurdu.
GALATASARAY, CEZAYA ERTELEME İSTEDİ
Galatasaray yönetim kurulu cezanın ertelenmesi için başvuruda bulundu.
Başvuru kabul edilirse, Galatasaray taraftarları 18 Mart Çarşamba günü Anfield'da tribünden destek verebilecek.