Fenerbahçe'de Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hesap.com Antalyaspor deplasmanında rahatsızlığı nedeniyle kulübede yer alamayan Domenico Tedesco ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. İtalyan çalıştırıcı, Antalya'ya rahatsızlığı nedeniyle gidememişti. Tedesco'nun Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak kritik Gaziantep FK karşılaşmasında da kulübede olamayacağı ortaya çıktı.

FENERBAHÇE'DEN TEDESCO AÇIKLAMASI

Sarı-lacivertller, İtalyan teknik adamın sağlık durumuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco'nun geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle tedavi süreci devam etmektedir.

Bu doğrultuda hocamız, bugün oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan takımımızın başında yer alamayacaktır.

Söz konusu karşılaşmada takımımızın teknik sorumluluğunu yardımcı antrenörümüz Zeki Murat Göle üstlenecektir.

Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco'nun, hafta sonu oynayacağımız Samsunspor karşılaşmasında takımımızın başında olması planlanmaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.