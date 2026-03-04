Bilindiği üzere Münih yönetimi, 32 yaşındaki Harry Kane ile yollarını ayırma ihtimali üzerinde duruyor ve yıldız golcünün yerine geçebilecek elit bir 9 numara arıyor.

SUUDİ ARABİSTAN'A KAPILARI KAPATTI Öte yandan Manchester United, Juventus ve Atletico Madrid'in son zamanlarda Osimhen için herhangi bir ilgisi bulunmadığı kaydedildi. Nijeryalı yıldızın ayrıca kendisine talip olan Suudi Arabistan ekiplerine kapıyı tamamen kapattığı ve hedefinin Avrupa'da büyük başarılar elde etmek olduğu vurgulandı.