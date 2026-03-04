Alanyaspor lig maçındaki gibi dirençli değildi. Ancak ikinci yarı yapılan değişikliklerle biraz hareketlenir gibi oldular. Hadergjonoj ve Mounie etkiliydiler ama bir gol dışında üretemediler. İlkay'a bu maç ilaç gibi geldi. Klas paslar attı. Liverpool maçı öncesi Okan hoca yedek kulübesi dahil takımını diri tutmak adına sanki hazırlık maçı oynar gibiydi. Çağdaş Altay'ın 4'te Barış-Fatih mücadelesinde Galatasaray lehine verdiği penaltı halı sahada bile penaltı değil! Tam bir komedi! Burada VAR'da devreye giremiyor.