Şampiyonlar Ligi'nden Galatasaray'a dev gelir! Kasası dolup taşacak
Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya Serie A temsilcisi Juventus'u geçerek adını son 16'ya yazdıran Galatasaray, bu turdan 11 milyon Euro kazanmıştı. UEFA'nın bu meblağı sarı-kırmızılı kulübe ödeyeceği tarih belli oldu. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 04.03.2026 - 11:37Güncelleme Tarihi: 04.03.2026 - 13:05
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabının rövanş maçında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilen Galatasaray, ilk karşılaşmayı 5-2 kazandığı için tur atladı.
Allianz Stadı'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin etkili oyunuyla başladı. Kenar ortalarıyla tehlikeli pozisyonlar yakalayan Juventus, 37. dakikada Manuel Locatelli'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Devrenin devamında başka gol olmadı ve Juventus, soyunma odasına 1-0 üstün girdi.
İkinci yarıda etkili oyununu devam ettiren Juventus, devrenin başlarında 10 kişi kalmasına rağmen oluşturduğu tehlikeli ataklarla goller buldu. Federico Gatti ile 70. dakikada ağları havalandıran ev sahibi ekip, 82. dakikada da Weston McKennie ile durumu 3-0'a getirdi ve karşılaşma uzatmalara gitti.
Uzatmalarda Victor Osimhen'in 105+1. dakikada attığı golle skor, 3-1'e geldi. 119. dakikada da Barış Alper Yılmaz ile golü bulan sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılsa da skor avantajıyla son 16 turuna yükseldi.
Cimbom, son 16 turunda İngiliz ekibi Liverpool ile eşleşti.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turunda Juventus'u eleyerek tue atlayan Galatasaray, son 16'ya kaldığı için 11 milyon Euro kazandı.
UEFA'nın bu meblağı sarı-kırmızılılara ödeyeceği tarih belli oldu.
27 MART'TA ÖDENECEK
Milliyet'te yer alan habere göre, UEFA, Galatasaray'a 27 Mart'ta ödemeyi yapacak.
Sarı-kırmızılılar böylece Şampiyonlar Ligi'nden bu sezon kasasına koyduğu toplam geliri 53.5 milyon Euro'ya çıkaracak.