Fenerbahçe'nin listesindeki 3 santrfor adayına dünya devi talip!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ara transfer döneminde beklenen yıldız takviyesini gerçekleştiremeyen ve sezonun geri kalanında Sıdiki Cherif ile yola devam edecek olan Fenerbahçe'nin, yaz aylarında hamle yapmak için fırsat kolladığı üç santrfor adayına dünya devinin talip olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | FB Spor haberleri
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ara transfer döneminde yıldız santrfor takviyesi gerçekleştirememişti.
Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun'u gönderen sarı-lacivertliler, bu üç oyuncunun yerine kadrosuna Angers forması giyen Sıdıki Cherif'i katmıştı. Haziran ayından itibaren bu pozisyon için takviye planlarına başlayacak olan Fenerbahçe'nin transfer gündeminde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Yaz transfer dönemi için Fenerbahçe'nin listesine aldığı 3 santrfor adayı için Serie A devi Milan'ın da devrede olduğu ortaya çıktı.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre bu isimlerden ilki Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy. Alman ekibiyle bu sezon 36 maçta 16 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Gineli oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.
Borussia Dortmund ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.
Fenerbahçe'nin ve Milan'ın ortak gündeminde olan isimlerden bir diğeri ise Darwin Nunez. Karim Benzema'nın Al Hilal'e transferinin ardından Arabistan kulübünün lig kadrosuna ismi yazılmayan Uruguaylı oyuncunun ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.
Bu sezon Al Hilal formasıyla 24 maçta 9 gol ve 5 asistlik performans sergileyen 26 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.
İki kulübün santrfor için ortak adaylarından bir diğeri ise Nicolas Jackson. Bu sezon başında Chelsea'den Bayern Münih'e kiralanan ve forma şansı bulmakta zorlanan Senegalli oyuncunun, İngiliz kulübünden ayrılması gündemde.
İngiliz medyasında çıkan haberlere göre kiralık olarak gönderilmekten hoşlanmayan ve bonservisiyle ayrılmak istediğini Chelsea yönetimine bildiren Nicolas Jackson için rota Türkiye veya İtalya olabilir. Bu sezon Bayern formasıyla 22 maçta görev alan Jackson, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.