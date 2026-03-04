Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'nin listesindeki 3 santrfor adayına dünya devi talip!

Fenerbahçe'nin listesindeki 3 santrfor adayına dünya devi talip! Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ara transfer döneminde beklenen yıldız takviyesini gerçekleştiremeyen ve sezonun geri kalanında Sıdiki Cherif ile yola devam edecek olan Fenerbahçe'nin, yaz aylarında hamle yapmak için fırsat kolladığı üç santrfor adayına dünya devinin talip olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...







Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ara transfer döneminde yıldız santrfor takviyesi gerçekleştirememişti.

Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun'u gönderen sarı-lacivertliler, bu üç oyuncunun yerine kadrosuna Angers forması giyen Sıdıki Cherif'i katmıştı. Haziran ayından itibaren bu pozisyon için takviye planlarına başlayacak olan Fenerbahçe'nin transfer gündeminde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.