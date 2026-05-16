16 Mayıs 2026 ZEKİ UZUNDURUKAN













Tarih yazarı bir başkan Galatasaray bir devrim takımıdır... Yüreğini ortaya koyduğu zaman ihtimaller, intilallere dönüşür! Futbolda Avrupa'dan bir kupa getirmek küçük bir ihtimaldi. Ama Galatasaray, 2000'de bu küçük ihtimali gerçeğe çevirerek Türk futbolunda bir devrime imza atmıştı... H H H

O yüzden de Galatasaray, Türk futbolunun Batı'ya açılan penceresidir. Galatasaray'ı tekrar dört yıl üst üste şampiyon yapan başarının altında ise Başkan Dursun Özbek'in imzası vardır! Galatasaray daha önce de dört yıl art arda şampiyon oldu. Ama günümüz futbol ikliminde üst üste şampiyonluklar artık dağı devirmek kadar zor; hatta mucize ötesi bir başarıdır. Başkan Dursun Özbek'in vizyonu ve tecrübesi ile dört yıldır yola çıkan Galatasaray tarih yazmıştır.



Victor Osimhen'in 75 milyon Euro'ya tapusunu almak bilgelik ve çok büyük cesaret ister. Bu yolda kararlılıkla yürüyen Başkan Dursun Özbek'e yakın çevresindekiler bile 'Ama Başkan çılgınlık bu! Bu parayı ödeyemeyiz, batarız' uyarılarında bulundular. Ama Başkan Dursun Özbek; Osimhen'in bonservisini alarak Galatasaray'ın kasasına paha biçilmez bir elmas koydu, sahaya da bir uzay golcüsü sürdü! Olağanüstü performansı ile bu sezon da Galatasaray'ın şampiyonluğunda başrol oynayan Osimhen, şimdilerde Avrupa devlerini peşinden koşturuyor! Galatasaray, 75 milyon Euro'ya aldığı Osimhen için 120 milyon Euro'nun altındaki bir teklifi değerlendirmeyi düşünmüyor bile! İşte size geleceği gören, vizyonlu bir satranç ustası Başkan!



Sezon başında herkes kaleye Ederson'u beklerken, Başkan Dursun Özbek, 'Ben Uğurcan Çakır'ı istiyorum' dedi. Yaklaşık 30 milyon Euro'luk bir bedelle milli kaleciyi Galatasaray'a kazandırdı vizyonlu ve geleceği gören büyük Başkan Dursun Özbek! 'Atan ile tutan'a yapılan bu büyük yatırım, Galatasaray'a şampiyonluğu kazandırırken, Şampiyonlar Ligi'nde de 12 maçlık serüvende parıltılı bir başarı getirdi. Bu yüzden de Türk futbol tarihinin en başarılı başkanı olma yolunda emin adımlarla yürüyor Dursun Özbek! Başkan Dursun Özbek; Galatasaray'ı saha başarıları ile bir Avrupa devi haline getirdi. Ama bununla yetinmedi! Galatasaray, Dursun Özbek liderliğinde Avrupa'nın en zengin futbol kulüplerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor!



Bakmayın siz bu sezon Galatasaray'ın şampiyon olurken, beklenmeyen puan kayıplarına... Şampiyonlar Ligi'nde tam 12 zorlu maç oynadı Galatasaray! Şampiyonlar Ligi'nde oynanan bir maç, bizim ligimizdeki 3-4 maça bedeldir! Bu yüzden sahada çok yoruldu ve yıprandı Galatasaray! İtalyan devi Juventus'u kupanın dışına itti. Tam iki kez yendiği Liverpool'u elinden kaçırdı! Boşuna demiyorlar: Gerçekleri tarih yazar; tarihi de Galatasaray! Galatasaray, tarih yazarı büyük kulüp Başkanı Dursun Özbek yönetiminde yeni sezonda 27. lig şampiyonluğuna doğru yelken açacak! Şampiyon yapmayı bilen bir kulüp başkanı ve şampiyon olmayı bilen bir teknik adam yönetiminde! Galatasaray, Dursun Özbek yönetiminde kenetlenen camiası ile muazzam taraftarı ile yıldızlar topluluğu futbol takımı ile suyu bile yakar, dağı bile devirir!



Galatasaray; 'ana sütü gibi helal lig şampiyonluğunu' dün akşam Rams Park'ta taraftarı ile kutladı! Muhteşem kutlamalar, Binbir Gece Masalları'nı aratmadı. Gökyüzü SARI; Güneş KIRMIZIydı! Yüreklerin gönderine Galatasaray bayrakları çekildi... Kutlamaların yaşandığı saatlerde Dursun Özbek, gururla önce sahadaki futbol takımına baktı, sonra gökyüzündeki yıldızlara... Tarih yazarı Dursun Özbek, hemen kağıdı-kalemi eline alarak, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki destansı zaferlerin ve 27. lig şampiyonluğunun reçetesini yazdı! Tebrikler Başkan Dursun Özbek! Altın alkışlar ise sanadır Şampiyon Teknik Direktör Okan Buruk! Bir büyük alkış da 35 milyon Galatasaray