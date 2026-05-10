Ligin Fatih’i!

Trabzonspor, Dolmabahçe'de Beşiktaş'ı yenerek, Gençlerbirliği ile kupada oynayacağı yarı final maçı öncesinde moral depoladı. Trabzonspor'un savunma dörtlüsü, sakatlık ve cezalılar nedeniyle yoktu. Bunlara bir de (haklı olarak) Fatih Tekke'nin rotasyonu eklenince, maçtan önce kadroyu gören bordo-mavili taraftarlar tedirgin olmuştur. Ama unutulmaması gereken bir detay vardı ki... Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'un bir oyunu vardı. Fatih Tekke, takımına futbolculuk dönemindeki o iş bitirici oyun felsefesini ezberletmişti.



Bakmayın siz, Beşiktaş derbisi öncesinde Trabzonspor'un son dört maçta 3 beraberlik, 1 yenilgi aldığına... Trabzonspor'un şampiyonluk ve lig ikinciliği şansı ortaya çıkınca, hakemler devreye girdi. Bilerek ya da bilmeyerek peş peşe bu maçlarda Trabzonspor'u adeta doğradılar. Dünkü maç gerçekten seyir zevki olarak muhteşemdi. Beşiktaş da Trabzonspor da modern futboldan kesitler sundu. Orta sahalar çok çabuk geçildi. İki kalede de pozisyon üstüne pozisyonlar yaşandı. Beşiktaş penaltı golüyle öne geçti. Ardından Trabzonspor üç pasla golü buldu. Zubkov bir gol, bir asistle yıldızlaştı.



Muçi galibiyeti getiren golü attı. Maçın 7. dakikasında ayağında ağrı hisseden Onana, kupa maçını düşünerek kendisini riske atmadı. Yerine giren Ahmet Doğan Yıldırım, acemice bir penaltı yaptırdı. Ama sonraki dakikalarda toparlandı ve çok iyi kurtarışlar yaptı. Lig üçüncülüğü garanti olan Trabzonspor, derbiyi kazanarak taraftarlarını mutlu etti. Artık sırada Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni eleyip, kupada finale çıkmak var. Ama hiçbir maç, sahada savaşmadan kazanılmıyor. Fatih Tekke yönetiminde mütevazi kadrosuyla harika bir sezon geçiren Trabzonspor'da artık tek hedef, kupa şampiyonluğu...