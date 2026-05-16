Jota selam!

Geçtiğimiz hafta bugün, cuma gecesi saat 22.00 sularında annemi kaybettim. Annesiz ilk yazımı yazıyorum. Arayıp mesaj atan, acımızı paylaşan, o zor günümüzde yanımızda olan herkese minnettarım. Rabbim anneme ebedî âlemde rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin inşallah.

Şimdi hayatın devam eden tarafına dönelim…

Beşiktaş, bu kötü sezonu Rizespor deplasmanında noktalarken bir kez daha ibretlik 90 dakika izledik.

Malum, Sergen Yalçın sezon boyunca Jota ve Cerny tercihlerinde pek ısrarcı olmadı. Son maçta da onları kulübede bırakıp Cengiz–Bilal ikilisiyle başladı. Bu tercih, ilk yarıda Beşiktaş'a pahalıya patladı. Kartal, hücumda varlık gösteremezken kalesinde sayısız tehlike yaşadı;

Sowe'un 2 golü sonrası soyunma odasına adeta sığınarak gitti.



İkinci yarıda Jota ve Cherny'nin oyuna girişiyle tablo bir anda değişti. Kıştan yaza geçer gibi… Önce Jota klasını konuşturdu, ardından Cherny topu çatala göndererek adeta ona selam çaktı.

Aslında bu sahne, sezon boyunca yaşadığımız çelişkinin özeti gibiydi.

Teknik heyetin ısrarla güvendiği isimler takımı tökezletirken, geri planda bırakılan oyuncular Beşiktaş'ı ayağa kaldırdı.

Bir kez daha gördük ki sezon boyunca heba edilen ciddi bir kalite vardı. Sergen Yalçın'ın görevi bırakacağını sanmıyorum.

Bu noktada sorumluluk Başkan Serdal Adalı'ya düşüyor. Camiayı rahatlatacak adımı atmalı.

Futbola kadın eli değmesi gerektiğini düşünen biri olarak, karşılaşmayı yöneten Asen Albayrak'ın performansını olumlu buldum. Kora kor mücadeleye izin verdi, oyunun akışını bozmadı. Sayılarının artmasını diliyorum.