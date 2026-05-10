Galatasaray, Kasımpaşa'nın yıldızı için Avrupa devleri ile yarışta!
Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Kasımpaşa formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken 21 yaşındaki Tunuslu stoper Adem Arous için sıraya girdi. Monaco, Rennes ve Villarreal'in takip ettiği genç savunmacı için Kasımpaşa'nın talep ettiği bonservis bedeli ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...
Bu sezon Kasımpaşa formasıyla 19 karşılaşmada görev alan Tunuslu stoper, özellikle savunmadaki fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve oyun kurulumundaki başarısıyla Avrupa kulüplerinin takibine girdi.
G.SARAY GİRİŞİMLERDE BULUNMUŞTU
Galatasaray, ara transfer döneminde Adem Arous'u kadrosuna katmak için ciddi girişimlerde bulundu. Ancak genç oyuncu, gelişimini sürdürebilmek adına sezonu Kasımpaşa'da tamamlama kararı aldı.
DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMASI BEKLENİYOR
Mart ayında Haiti karşısında ilk kez Tunus Milli Takımı formasını giyen Adem Arous'un, 2026 Dünya Kupası'nda boy göstermesi bekleniyor. Genç futbolcunun milli takım performansı da Galatasaray'ın ve Avrupa kulüplerinin ilgisini yeniden artırmış durumda.
G.SARAY TRANSFER KUYRUĞUNDA
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco ve Rennes'in oyuncuyu transfer listesine aldığı belirtilirken, İspanya'dan Villarreal'in de yarışta olduğu ifade edildi. Footmercato'nun haberine göre Galatasaray'ın ise oyuncu için yaz transfer döneminde tekrar devreye gireceği aktarıldı.
BONSERVİS BEKLENTİSİ 5-6 MİLYON EURO
Haberde, Adem Arous'un kariyer planlamasını dikkatli yaptığı ve geleceğiyle ilgili nihai kararını 2026 Dünya Kupası sonrasında vermeyi düşündüğü belirtildi. Öte yandan Kasımpaşa yönetiminin başarılı savunmacı için 5 ila 6 milyon euro arasında bir bonservis beklentisi içerisinde olduğu kaydedildi.
Genç yıldızın bu seviyelerde bir bedelle transfer olması halinde Adem Arous, Kasımpaşa tarihinin en yüksek bonservis gelirleri arasında yer alacak. Daha önce Mbaye Diagne, Trezeguet ve Yasin Özcan, lacivert-beyazlı kulübün en pahalı satışları olarak kayıtlara geçmişti.