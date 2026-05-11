Fenerbahçe'den hücuma çifte aday! İşte listedeki yıldızlar

Fenerbahçe'den hücuma çifte aday! İşte listedeki yıldızlar Yeni sezon planlamalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin hücum hattına takviye yapmayı planladığı belirtilirken, listedeki 2 yıldız ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...







Sarı-lacivertliler gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için transferde resmen düğmeye bastı. Başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi, bu sezon yaşanan forvet sıkıntısını göz önüne alarak hücum hattına takviye planlıyor.

Buna göre ilk adaylar; Borussia Dortmund'la kontratı sezon sonunda bitecek 10 numara Julian Brandt ve Atletico Madrid'den ayrılması gündemde olan Alexander Sörloth oldu.