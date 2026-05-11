Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten takıma dev prim!
Trendyol Süper Lig'de 2025/2026 sezonunda şampiyon olarak üst üste 4. kez bu başarıyı yakalayan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek takıma dev bir prim dağıtacağını açıkladı. İşte o rakam ve detaylar... (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 11.05.2026 10:42 Güncelleme Tarihi: 11.05.2026 10:52
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek 2025/2026 sezonunu şampiyon tamamladı.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti ve şampiyonluğu getiren golleri 56. dakikada Mario Lemina, 66. (P) ile 88. dakikalarda Victor Osimhen ve 90+5. dakikada Kaan Ayhan kaydetti.
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında üst üste 4. kez şampiyon olarak 1996-2000 yılları arasında Fatih Terim'in rekorunu egale etti.
TEK RAKİBİ GUARDIOLA!
Okan Buruk aynı zamanda hem futbolcu hem de teknik adam olarak 12 şampiyonlukla Süper Lig tarihinde en fazla zafer yaşayan isim oldu. Avrupa'nın 10 büyük ligi tarihinde Pep Guardiola'nın ardından hem oyuncu hem teknik direktör olarak üst üste 4 kez mutlu sona ulaşan ikinci isim konumundaki Okan Buruk, bunu aynı takımla başaran ilk kişi oldu.
DURSUN ÖZBEK'TEN ŞAMPİYONLUK PRİMİ
Galatasaray'da üst üste 4'üncü şampiyonluğun yönetim katındaki mimarı Dursun Özbek, elde edilen başarıyı sarı-kırmızılı camiaya hediye ettiğini söyledi.
Özbek, "Taraftarımızla, oyuncularımızla, teknik ekibimizle, genel kurul üyelerimizle çok büyük bir emek var burada. Mutlu sona ulaştığımız için çok sevinçliyim. Güzel bir şampiyonluk kazandık. Herkesi sevinmeye, mutluluğu paylaşmaya davet ediyorum" dedi.
Sabah'ın haberine göre Özbek, şampiyonluk primi olarak takıma 5 milyon Euro dağıtacak.