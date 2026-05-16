16 Mayıs 2026 ENDER BİLGİN













Beşi bir yerde olur mu? Galatasaray şampiyonluklara ambargo koydu. Son 30 yılda 16 şampiyonluk ile Bayern'den sonra Avrupa'da en çok zirve gören takım olmayı başardı. Seversiniz, sevmezsiniz, tutarsınız, tutmazsınız… Ama gerçek şu ki Galatasaray planlı, akıllı ve doğru yönetiliyor. Arada hatalar olmuyor mu? Elbette oluyor. Ama hatada ısrar edilmiyor. Hemen dümenin yönü değişiyor. Dursun Özbek-Okan Buruk ikilisiyle saha içi ve dışında başarı istikrarı yakalandı. Bu iş hem masada hem sahada stratejik düşünmeyi, hızlı aksiyon almayı ve iyi kriz yönetimini gerektiriyor. Hepsinde başarılı oldular. Üst üste beşinci şampiyonluk daha da büyük bir hedef. Galatasaray'da ve Türk futbol tarihinde yapılmamışı yapmayı, rekorları alt üst etmeyi kim istemez? Dolayısıyla bu ikilinin şimdi çok daha büyük bir motivasyonu var. Açıkçası bu motivasyonla ben Dünya Kupası'na kadar ciddi bir transfer haberi bekliyorum. Sane örneğinde olduğu gibi Bernardo Silva ya da Virgil Van Dijk gibi bir ismin bittiğini duyabiliriz. İcardi devam etmeli mi, emin değilim. Okan Hoca, Başakşehir'in genç golcüsü Bertuğ'u beğeniyormuş. Ama İcardi olmazsa bir yabancı daha gelecek. Dybala diyenler var. Göreceğiz! Dört ya da beş nokta transfer yeterli olur. Ancak ayrılacakları da hesaba katmak gerek. Eylül başına kadar transferler devam eder.