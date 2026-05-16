Kahır sezonu bitti!

Ve Beşiktaş taraftarlarını kahrettiği sezonu kapattı.

Tek kelime ile berbat bir sezondu. Bir daha tekrarı olmasın diyeceğim ama bu kafayla giderse bu sezonu bile mumla ararız. Bu sezonki hayal kırıklıkları yazmakla bitmez; Temmuz'da Avrupa kupalarına veda eden! Ekim'de şampiyonluk yarışından kopan! Bir derbi bile kazanamayan ve ligi 4. bitiren!

Buna rağmen taraftarları oyalan yöneticiler!

"Siz anlamıyorsunuz!" diye söze başlayan bir teknik direktör!

Dünkü maç için yazacak çok bir şey yok aslında! İlk yarısı Beşiktaşlı taraftarların bu sezon alıştığı umutsuz, ruhsuz, açıklaması bile yapılamayacak bir futbol anlayışı!

Beşiktaş'ın yediği golleri halı sahalarda bile görmek mümkün değil. İkinci yarı Sergen Yalçın tarafından adeta üvey evlat muammelesi gören Jota ve Cerny'nin oyuna girişiyle takımın kıpırdanışı!



Aylardır sorduğumuz soru yeniden gündemde; "Jota Silva gibi kaliteli ayak neden hep yedek?" Var mı bir açıklaması! Beşiktaşlı taraftarlar sezon kapanırken şunu biliyorlar ki; büyük Beşiktaş arması böyle temsil edilmez. Bu gemi böyle yüzmez! Yönetim ve teknik kadro belki farkında değiller ama koca Beşiktaş'ın futbol aklı yok! İşin kötü yanı bu işi bilmediklerini de bilmiyorlar.

Taraftar gol bekler, galibiyet bekler, başarı bekler, zaferler bekler! Çaykur Rizespor denk bütçe, doğru bir palanlamayla dün galibiyeti kaçıran ekip, Beşiktaş ise beraberliğe sevinen bir takım görüntüsünde 90 dakika masterlar maçı kıvamında oynandı.

Ama dünkü maçın yıldızı Asen Albayrak'tı. 10 numara, 5 yıldızlık yönetim işte böyle olur.