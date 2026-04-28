Savaşmazsan kaybedersin

İkincilik yarışında çekiştiğin Fenerbahçe kaybetmiş. Konya'da kazansan puan farkı ile öne geçeceksin.

Yani tarihi bir fırsat yakalamışsın.

Ama ilk yarıda sahada yoksun!

Trabzonspor bu sezonun en kötü ilk yarı performansını ortaya koydu.

Konyaspor'un muhteşem futboluna da şapka çıkarmak lazım.

İlk yarıda Konyaspor oynadı, Trabzonspor sadece seyretti.

Berkan Kutlu attığı iki golle kariyerinin en iyi maçını çıkardı.

İlk yarıda Onana'nın muazzam kurtarışları olmasaydı, Konyaspor farka bile giderdi.



Evet Trabzonspor'da çok eksik vardı. Ama sen maçı ilk yarıda kaybettin. Savaşmadın, koşmadın.

Orta sahada top tutamadın, hücuma top taşıyamadın.

Fatih Tekke'nin ikinci yarıya başlarken yaptığı üç değişiklik, Trabzonspor'u komadan çıkardı.

Takım kendine geldi. İlk yarıda tek kale oynayan Trabzonspor geriye yaslanınca, bordo-mavili takım maçı tek kaleye çevirdi.

Bu dakikalarda Konyaspor kale önünde adeta etten bir duvar ördü.

Trabzonspor bu duvarı 79'da Felipe Augusto ile deldi. Golün hemen ardından Umut Nayir karşı karşıya pozisyonu kaçırdı.

Trabzonspor'da yenilgiye başkaldıran, sahada savaşan isimlerin başında Nwakaeme geldi.

İlerlemiş yaşına rağmen, Trabzonspor hücumlarına yön veren isim oldu.



Onuachu, Trabzonspor kariyerinin belki de en etkisiz maçını çıkardı.

Hücumda etkisiz kaldı.

Muçi de sakatlık dönüşü, çok parıltılı olamadı. O da vasat bir futbol ortaya koydu.

Takımın en iyisi Nwakaeme idi.

Gerisini siz düşünün. Maçın uzatma anlarında Trabzonspor gole çok yaklaştı.

Onuachu'nun kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu bir metreden Nwaiwu ağlara gönderemedi.

İlk yarıyı boşa geçiren Trabzonspor'un ikinci yarıdaki futbolu, lig ikinciliği için umut verdi.

Konyaspor ise yaptığı müthiş savunma ile galibiyeti hak etti.

Helal olsun İlhan Palut'a. Taş gibi bir Konyaspor takımı kurmuş.

Trabzonspor haftalardır dar kadronun, transfer dönemindeki yanlış ve yetersiz hamlelerin kurbanı oluyor.

Trabzonspor, ocak ayında iyi bir transfer dönemi geçirseydi, bu takım belki de şampiyon olurdu.

Yapılan hatalardan ders almak lazım.