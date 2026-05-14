Muçi kalmayı hak etti!

Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıda son derece kötü bir futbol oynadı. Bordo-mavili takım, ligde küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan başkent ekibi karşısında gol pozisyonuna bile giremedi ilk yarıda. Bordo-mavililer, ne üst üste 3-5 pas yapabildiler, ne de rakip kaleyi tehdit eden bir şut! Başta Lovik olmak üzere çok top kaybı yaptı Trabzonsporlu oyuncular. Metin Diyadin, son hafta Trabzonspor ile oynayacağı lig maçını düşünerek rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıktı. Ligde az şans bulan ve genç oyunculardan kurulu Gençlerbirliği, zaman zaman Trabzonspor'a ön alan baskısı bile yaptı. Son derece yavaş ve kötü bir oyun, Eryaman Stadı'na gelen bordo-mavili taraftarları da hayal kırıklığına uğrattı. Orta sahada Bouchouari ve Oulai aynı stilde iki oyuncu. Folcarelli daha çok pres yapan ve orta alanı ayakta tutan bir oyuncu. Oulai-Folcarelli ikilisi ile başlamak daha doğru olabilirdi.

Bordo-mavililer ikinci yarıya daha hızlı bir oyunla başladı. Orta sahalar çok çabuk geçildi. Trabzonspor'un hızlı oyununa Gençlerbirliği'nin genç oyuncuları da aynı karşılığı verdi. İlk yarıdaki düşük tempolu ve sıkıcı oyun, ikinci yarıda yerini tam bir heyecan dalgasına bıraktı. Trabzonspor ilk isabetli şutunu 54'te Muçi ile attı. Net bir vuruştu ama kaleci Erhan Erentürk çok iyi çıkardı. Ama Gençlerbirliği, Trabzonspor'dan daha çok istemeye başladı finali. Erk Arda Aslan adeta göstere göstere harika bir gol attı. Jeneriklik bir gol hem de... Daha 17 yaşında Erk Arda Aslan. Ve Trabzonspor maçında muhteşem bir gol attı.

Fatih Tekke baktı ki final elden gidiyor. Üç değişiklik birden yaptı. Lovik, Zubkov ve Nwakaeme çıkarken; Felipe Augusto, Umut Nayir ve Ozan Tufan oyuna girdi. Muçi'nin direkten dönen şutunda gole çok yaklaştı bordo-mavililer. Trabzonspor gol için yüklenirken, savunmasında da büyük açıklar verdi. Muçi'nin kornerinde Arda Çağan Çelik topu kendi kalesine gönderdi. Skor eşitlendikten sonra maçta tempo çok arttı. Onuachu bir metreden topu ağlara gönderemedi. Ardından Felipe Augusto'nun jeneriklik bazukası direkte patladı. Ozan Tufan'dan muazzam bir şut ve günün başarılı ismi Erhan Erentürk'ün usta işi kurtarışı... Oyunun son bölümünde neler oldu neler... Ve son sözü Muçi söyledi. Olağanüstü bir golle Trabzonspor'a finali getirdi.