10 Mayıs 2026 İSKENDER GÜNEN













Salih Malkoçoğlu parladı Trabzonspor, Beşiktaş karşısına kupa maçını da düşünerek rotasyonlu bir kadro ile çıktı. Kart cezalıları Pina ve Mustafa'nın yokluğunda teknik heyet, bazı önemli isimleri kulübede tutarken savunmada genç Salih'e forma verdi ki bana göre dünkü maçın en iyi oyuncularından biri olarak öne çıktı. Maç süresince kritik pozisyonlarda ilk toplara müdahaleleriyle olumlu not aldığını düşünüyorum. Onana'nın maçın başlarında sakatlanmasından sonra kaleye geçen Ahmet'in, gereksiz yaptığı müdahale sonrası gelen penaltıyla Beşiktaş öne geçti. En önemli oyuncularından yoksun olmasına rağmen koşullar ne olursa olsun kendi oyun felsefesini sahaya yansıtmaya çalışan bir takım Trabzonspor… 1-0'dan sonra yapılan santranın hemen ardından Umut Nayir'in hazırladığı pozisyonda Zubkov'un golüyle skora denge geldi. İkinci yarıda Trabzonspor topa daha fazla sahip oldu. 3'üncü bölgede organize ataklarla etkisini artırdı. Orta alanda Oulai ve Bouchouari'nin mücadele gücü ve top kullanımı, Trabzonspor'un oyunda üstünlük kurmasında önemli rol oynadı. Bunun sonucunda Zubkov'un getirdiği topta yaptığı asistle Muçi, Trabzonspor'u 2-1 öne geçiren golü attı. Kupa mücadelesi öncesinde büyük moral kazandı.