Tatsız tuzsuz!

Ligin artık sonlarına doğru yaklaştığımızda, özellikle büyük takımlar yerini garantilediklerinde onları kalan maçlara motive etmek çok kolay olmuyor. Beşiktaş'ta da ilk yarı itibarıyla gördüğüm tablo buydu. Zaten tribünler, hem pazartesi olması hem de takımın bulunduğu konum itibarıyla dolu değil. İlk yarıda oynanan oyuna baktığımızda da Beşiktaş, hem televizyon karşısında hem de stadyumda maçı izleyenleri çok fazla heyecanlandıracak bir oyun oynamadı. İlk yarıda pas hataları oldukça fazlaydı. Olaitan, Beşiktaş adına ilk yarıda beğendiğim isimlerin başında geliyor. Emirhan Topçu çok erken sarı kart gördü. Defans mevkiinde oynayan bir oyuncunun bu kadar erken kart görmesi, ilerleyen dakikalarda ne olursa olsun sıkıntı yaratabilir. El Bilal Touré çok dağınık oynuyor, ilk yarı performansını beğenmedim. İlk yarının sonlarında Karagümrük uzaktan iyi vurdu ama Devis Vasquez iyi çıkardı ilk yarı eşitlik bozulmadan 0-0 tamamlandı. Karagümrük ikinci yarıya etkili başladı, iki tane pozisyon kaçırdılar. Ardından Beşiktaş gol pozisyonu yakaladı ama dakika 65'e kadar bunlardan faydalanamadı. Karagümrük tamamen geri yaslandı. El Bilal Touré bu kadar kötü oynarken, Sergen Yalçın'ın hâlâ ona tahammül etmesine şaşırıyorum açıkçası. Geçen sefer de yazmıştım; Jota iyi bir performans sergilerken neden kesiliyor, neden oyuna alınmıyor anlamış değilim. Beşiktaş oyunu tamamen Karagümrük'ün yarı sahasına yıktı ama çok fazla etkili olabileceği bir pozisyon üretemiyor. Topu bir sağdan bir sola, bir soldan bir sağa çeviriyor. Takım, hücum organizasyonları anlamında çok zayıf. Bugün izlediğimiz Beşiktaş bu açıdan yetersizdi. Sergen Yalçın bu konuda dokunuş yapamadı. Lige veda etmeye hazırlanan Karagümrük karşısında Beşiktaş sahadan bir puanla ayrıldı. Ortaya konan oyun Beşiktaş'a yakışmadı.